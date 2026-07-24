In attesa della Fiorentina, Spalletti chiama Joao Mario per l'amichevole contro lo Standard Liegi

Il passaggio di Joao Mario dalla Juventus alla Fiorentina appare molto vicino, questione al massimo di giorni. Anche per questo, probabilmente, il calciatore è ancora aggregato ai bianconeri, con cui prenderà parte al prossimo impegno amichevole.

Regolarmente convocato

L'allenatore bianconero Luciano Spalletti ha infatti convocato il calciatore portoghese classe 2000 per la gara di domani sera in casa dello Standard Liegi, in Belgio. Joao Mario risulta regolarmente tra i giocatori a disposizione del tecnico toscano.

Gli assenti

Fuori invece Milik e Zhegrova, per gestione dei carichi di lavoro, oltre all'infortunato Ekhator. Out anche Thuram e Yildiz. Ci sarà, invece, Joao Mario… anche se è da capire quanto e se giocherà.