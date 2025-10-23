Ferrari: "Commisso pensa che Pioli sia la persona giusta. Lo stadio è una situazione nata male"

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, intervistato da Sky prima della partita contro il Rapid Vienna, ha detto: “Dobbiamo girare pagina, c'è bisogno di una nuova aventura, essere uniti per iniziare a svoltare”.

“Pioli la persona giusta, ora la svolta”

Su Commisso: "Il presidente lo sento spesso, per lui Stefano Pioli è la persona che ci guiderà ci darà una mano, ha preso questo impegno con grande entusiasmo. Siamo tutti responsabili, dalla società ai giocatori, è giunto il momento di partire con la testa alta e un altro spirito. Dare tutti qualcosa di più, perché quello che abbiamo dato finora non è bastato".

“Commisso voleva fare lo stadio ma…”

Sullo stadio: “E' una situazione che nasce male. Commisso appena arrivato voleva fare lo stadio nuovo non gliel'hanno fatto fare. Siamo in una situazione di difficoltà, stiamo dialogando cercando di trovare una soluzione, ma chiunque si affacci al Franchi vede che siamo in ritardo”.