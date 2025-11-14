​​

Tegola in casa Torino: Baroni perde un'ex calciatore della Fiorentina

Redazione /

Brutta tegola per il Torino. L'ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, uno degli uomini più in forma a disposizione di Baroni, s'è infatti infortunato con la propria Nazionale e l'impressione è che dovrà restare fuori a lungo.

Occasione per Zapata

Gli esami strumentali - si legge sul report medico - hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La prognosi verrà definita nei prossimi giorni, ma intanto Baroni si prepara a fare a meno di Simeone e rilanciare Zapata, a sua volta tornato da un grave infortunio. 

