Tegola in casa Torino: Baroni perde un'ex calciatore della Fiorentina
Brutta tegola per il Torino. L'ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, uno degli uomini più in forma a disposizione di Baroni, s'è infatti infortunato con la propria Nazionale e l'impressione è che dovrà restare fuori a lungo.
Occasione per Zapata
Gli esami strumentali - si legge sul report medico - hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La prognosi verrà definita nei prossimi giorni, ma intanto Baroni si prepara a fare a meno di Simeone e rilanciare Zapata, a sua volta tornato da un grave infortunio.
