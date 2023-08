Il Frosinone supera di misura l'Atalanta di Gasperini, Colpani condanna l'Empoli all'ultimo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si sono conclusi i primi due anticipi della seconda giornata di Serie A. Continua nel peggiore dei modi l’avvio di stagione dell’Empoli di Paolo Zanetti: gli azzurri, impegnati sul campo del Monza, perdono 2-0 collezionando la seconda sconfitta consecutiva. Decisivo Colpavi che, con un gol per tempo, regala i primi tre punti a Palladino.

Il risultato più clamoroso arriva dal Benito Stirpe di Frosinone dove i padroni di casa, contro ogni pronostico, superano per 2-1 l’Atalanta di Gasperini. I Ciociari indirizzano la partita già nel primo tempo, e grazie alle reti di Harroui e Monterisi vanno all’intervallo sul doppio vantaggio. Nonostante la rete in apertura di secondo tempo di Zapata, gli ospiti non riescono a recuperare il risultato di fatto incassando la prima sconfitta stagionale. Decisivo l’ex viola Cerofolini.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Fiorentina 3, Inter 3, Napoli 3, Verona 3, Milan 3, Atalanta 3, Juventus 3, Lecce 3, Frosinone 3, Monza 3, Roma 1, Salernitana 1, Cagliari 1, Torino 1, Lazio 0, Udinese 0, Bologna 0, Genoa 0, Sassuolo 0, Empoli 0.