In occasione dell'evento di presentazione della nuova governance della Rondinella Marzocco tenutosi a Palazzo Vecchio, l’assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione ha parlato del tema stadio in vista anche dell'incontro che si terrà giovedì e di cui abbiamo scritto a questo link.

'Fatto investimento importante sul Padovani'

Di seguito le sue parole riportate da Lady Radio: “Ripeto quanto detto in questi mesi. Abbiamo fatto questo investimento importante sul Padovani. Abbiamo la volontà di far crescere il movimento rugbystico in questa città e questo è un investimento importante per tutta Firenze"

‘Se la Fiorentina vorrà investire le risorse necessarie…’

"Poi se c’è la volontà da parte della Fiorentina di investire quelle risorse che l’amministrazione non può investire in questa fase, ovvero quei 5 milioni che servono per aumentare la capienza del Padovani, ben venga e questo impianto sarà utilizzato anche per giocare a calcio. Non so però cosa accadrà giovedì, non ho la sfera di cristallo”.