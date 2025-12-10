Il capitano della Fiorentina Luca Ranieri è intervenuto a Sky Sport: “Siam consapevoli del momento, non abbiamo più alibi. Dobbiamo avere tanto coraggio e tanta responsabilità, dobbiamo cambiare tutto. Il gruppo ci crede e sta male per la situazione, fa fatica anche a dormire. Perché ci dispiace tanto. Sono sicuro che domani torneremo col sorriso”.

“Abbiamo tanta insicurezza in noi. Bel confronto, basta crederci”

“Il nostro problema è che, in questo momento, appena subisci gol entra dentro tanta insicurezza in noi. Dobbiamo scacciarla, altrimenti non ne usciremo più. Ma sono sicuro che riusciremo a fare un passo in avanti, già da domani. Abbiamo avuto un bellissimo un confronto, adesso dobbiamo solo rimboccarci le maniche. La stagione è ancora lunga, basta crederci”.

“Vanoli? Ho un gran rapporto, sabato l'ho salutato. Le critiche fanno parte del calcio”

Su Vanoli: “Quando sono uscito a Reggio Emilia l'ho salutato, non mi permetterei mai di ignorarlo. Verrò sostituito altre volte. Ho un bellissimo rapporto con il mister, lo stimo tanto. Ero solo deluso personalmente, ma ho massimo rispetto per lui. Rispondere alle critiche? Fa parte del calcio. Fa parte della situazione, cerco di maturare ancora di più. Per me la fascia è una soddisfazione immensa, accetto le critiche”.