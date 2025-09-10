Sentite Paolo Bianco: "Colpani deve ambire a un livello molto più alto della Fiorentina"

L'allenatore del Monza Paolo Bianco, in vista della partita di venerdì contro l'Avellino, ha parlato anche dell'ex giocatore della Fiorentina Andrea Colpani: “La scorsa stagione era alla Fiorentina, ma lui deve ambire a un livello più alto del club viola. Io in primis, ma tutta la società, dobbiamo fare capire ai nostri calciatori che devono ambire sempre al massimo e non accontentarsi mai”.

Mondo capovolto

Per Colpani il mondo è cambiato due volte nel corso di pochi anni: prima l'exploit al Monza, al punto di attirare l'attenzione di vari club. Tra questi appunto la Fiorentina, dove però ha fallito miseramente al punto di non essere riscattato. Non solo: nel mercato estivo nessuna squadra si è fatta avanti per Colpani, che quindi è rimasto a Monza in Serie B.