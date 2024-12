Gudmundsson pronto a coprire le spalle a Kean: la Fiorentina ha bisogno della versione anti Lazio e Milan. Stavolta niente allineamento con Beltran

Alla Fiorentina serve in ogni modo la miglior versione di Albert Gudmundsson, o quantomeno quella decisiva che si era vista con Lazio e Milan tra settembre e ottobre. Per uscire dal momento grigio-nero di quest'ultimo mese, in un'altra sfida contro una big. La Gazzetta dello Sport lo indica come possibile protagonista, alle spalle di Kean e non più largo su una fascia. Laddove non ci sarà neanche Beltran perché Palladino potrebbe optare per un centrocampista in più, tenendosi l'argentino come arma a gara in corso.