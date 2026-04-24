Cauet: "La Fiorentina ha avuto enormi difficoltà nonostante il parco giocatori. Si salva solo grazie a Vanoli"

La situazione in zona salvezza è maggiormente definita. Prima Torino e Genoa si sono velocemente messe al riparo, adesso anche la Fiorentina si è allontanata sensibilmente dalla zona calda lasciando a Lecce e Cremonese il duello per mantenere la categoria.

“La Fiorentina ha armi importanti, eppure è stata in grave difficoltà”

L'ex calciatore granata Benoit Cauet, a Torinogranata.it, ha espresso un pensiero per Vanoli: “La Fiorentina è una squadra con armi importanti, rispetto al Toro ha un parco giocatori decisamente diverso. Eppure ha avuto grandissime difficoltà durante la stagione. Adesso si sta salvando, solo grazie al lavoro di Vanoli che qui noi conosciamo molto bene”.

“Si sta salvando solo grazie a Vanoli”

Sul ‘suo’ Torino, invece: “In questa stagione è stato cambiato tanto, a partire dall'estate. Alla fine anche l'allenatore non è lo stesso di quando l'annata è iniziata. Difficoltà? Sono dovute a tanti fattori”.