Natali: "La situazione della Fiorentina era drammatica, la conferma di Vanoli non mi stupirebbe... ma prenderei Sarri"

Ex difensore di Fiorentina e Sassuolo, Cesare Natali ha parlato a Radio Bruno in vista della sfida tra le due squadre in programma domenica prossima, toccando vari temi.

‘Qualche mese situazione della Fiorentina era drammatica’

“Tre-quattro mesi fa la situazione non era drammatica ma c’era preoccupazione. La rosa della Fiorentina non era da giocarsi la salvezza fino all’ultima giornata, i risultati sono stati buoni e ora tutto è molto più tranquillo. La Fiorentina oggi è diversa, ha più consapevolezza di essersi avvicinata all’obiettivo. Parlare di salvezza è sminuente per le aspettative iniziali e la costruzione della rosa, però… il Sassuolo quest’anno ha giocato molto bene, sarà una partita tra squadre che al momento non hanno grandi obiettivi, e la Fiorentina potrebbe anche dominarla”.

‘Non escludo che Vanoli possa essere confermato’

“Se potessi prenderei Sarri come allenatore, ma Grosso è bravissimo e pronto anche per allenare una squadra più forte del Sassuolo e può essere un allenatore. Sarri è un profilo sicuro, a prescindere dalla Fiorentina. Mi piace vedere il tipo di calcio che fa interpretare alle sue squadre, è sempre stato uno dei migliori italiani. Vanoli? Non era facile subentrare alla Fiorentina, ha dimostrato in una situazione difficile, con tanti cambiamenti societari. Dove è stato in carriera ha fatto bene, ha un valore importante. Dipenderà tutto da ciò che ha in testa Paratici, che lo ha trovato a Firenze e farà una valutazione. Non mi stupirei se venisse confermato, non lo escludo”.