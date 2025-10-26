Succede tutto nel primo tempo fra Fiorentina ed Atalanta. I ragazzi viola spingono fino alla fine, ma non riescono a sfondare il muro bergamasco

La Fiorentina Primavera del tecnico Galloppa è tornata in campo dopo la brutta sconfitta in Youth League contro il Legia Varsavia. Per i giovani viola però non una partita facile per riprendere fiducia e morale.

Il big match

La Fiorentina contro l'Atalanta ha provato a portare a casa i tre punti che avrebbero determinato il primo posto per i gigliati, ma si sono scontrati contro la squadra bergamasca che ha dimostrato di essere, assieme ai viola, una delle squadre più forti del campionato.

Primo tempo spumeggiante

Succede tutto nel primo tempo: i viola vanno in vantaggio dopo soli 4 minuti con il rigore trasformato da Braschi. I bergamaschi però l'hanno ribaltata con la doppietta di Baldo al 10' e al 21', ancora su calcio di rigore. Al 42' però arriva il nuovo pareggio viola grazie a una conclusione di Bertolini che fissa il 2-2 momentaneo.

Pressing viola

Secondo tempo molto meno spumeggiante con i ragazzi gigliati che provano fino all'ultimo a trovare il vantaggio. Gli errori sottoporta però sono veramente troppi e nonostante le difficoltà degli atalantini la partita termina 2-2.