Al TGR Toscana ha parlato il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni, che ha parlato della squadra viola in vista della partita contro i bianconeri.

Fiorentina-Juventus

“La partita contro la Juventus è complicatissima, ma è l'avversaria storica. E' un'occasione unica per tirare fuori quello che la Fiorentina non ha avuto in questo inizio di campionato, dando qualcosa in più. Vanoli punterà tanto sulla difesa, che fino ad ora è stata un disastro".

Avversario toscano

"Dall'altra parte c'è Spalletti, toscanaccio vero, che non ha mai allenato la Fiorentina, la sua squadra del cuore. Ormai sembra destino".