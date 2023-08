Suggestione Fiorentina lontanissima per Bonucci. Ma intanto si allunga la lista di pretendenti: imminente l'addio alla Juventus

La Fiorentina su Leonardo Bonucci, una suggestione di mercato ormai risalente a circa due settimane fa e più che mai lontana. Il difensore, comunque, non sembra avere più alcuna chance per rimanere alla Juventus: la sua storia con i bianconeri è finita, ma rimangono poche ore per trovare una nuova sistemazione.

Le pretendenti, tuttavia, non mancano. Come riporta Calciomercato.com, la Lazio rimane la priorità di Bonucci, con contratto annuale più opzione per un allungamento. L'Union Berlino attende la risposta del calciatore fino a giovedì, mentre il Genoa resta a guardare. Nelle ultime ore, si è inserita anche la Roma.