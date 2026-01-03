Ritorno di fiamma per un trequartista della Roma: avviati i contatti, ma spaventa l'infortunio che lo sta tenendo ai box

Come prevedibile, il mercato della Fiorentina è partito in quinta e l'identikit del giocatore ‘tipo’ è quello di chi non sta trovando spazio in squadre di livello. L'ultima notizia, infatti, parla di un ritorno di fiamma per un trequartista della Roma.

Occhi su Baldanzi

Lo riporta Tuttomercatoweb.com: i viola, così come Verona, Pisa e Genoa - tutte dirette concorrenti alla salvezza - avrebbero chiesto informazioni ai giallorossi per Tommaso Baldanzi, nome caldo già negli scorsi anni. Poco spazio per lui quest'anno, appena 390 minuti in 10 presenze: un cambio di ambiente potrebbe fargli bene.

Noie muscolari

Resta da capire la volontà del club capitolino di cedere, che sia definitivamente o in prestito, il classe 2003. C'è però un piccolo intoppo: attualmente Baldanzi è ai box per un infortunio al retto femorale, che potrebbe tenerlo lontano dai campi per circa tre settimane.