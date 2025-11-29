Vanoli corre contro il tempo, ma contro l'Atalanta si rimane sul 3-5-2. E se sarà difesa a 4 servirà il mercato di gennaio

Vanoli vuole una Fiorentina provinciale, tignosa e lucida per provare a uscire dal momento buio, ma forse, riflette La Gazzetta dello Sport, serve una via d'uscita anche sul piano tattico.

Il tempo è tiranno

Il problema principale però adesso diventa il tempo, che è pochissimo. Già domani la Fiorentina tornerà in campo contro l'Atalanta in una sfida ad alto coefficiente di difficoltà e serve muoversi dall'ultimo posto in classifica. Fin da quando è arrivato Vanoli ha ritenuto continuare a lavorare con il 3-5-2, per non rischiare di abbandonare anche quelle poche certezze che la squadra aveva.

Cambiamenti

Il neo tecnico viola però non ha mai escluso ulteriori cambiamenti, magari non subito contro la Dea. Contro il Sassuolo in casa però la difesa a quattro potrebbe essere un'opzione. I difensori hanno già giocato con Palladino in questo modo, ma adesso gli esterni d'attacco non ci sono per quello che era un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Se Vanoli volesse andare verso quella direzione, servirà una mano dal mercato di gennaio.