Super colpo della Fiorentina in prospettiva: dall'Empoli arriva uno dei migliori talenti italiani per l'attacco
La Fiorentina chiude un gran colpo in prospettiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società si è assicurata l'attaccante classe 2008 Thomas Campaniello cdall'E
Che colpo!
Il giocatore italiano è considerato uno dei migliori talenti del nostro panorama, oltre a essere fresco bronzo mondiale con l'Italia U17. Campaniello arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 1.5 milioni di euro.
Già esordito in Serie A
Ha già esordito in Serie A contro l'Empoli due anni fa. Si aggregherà alla primavera di Andreazzoli, ma attenzione al suo possibile coinvolgimento in prima squadra.
💬 Commenti (10)