A TMW Radio ha parlato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, intervenendo su Fiorentina-Torino, gara pareggiata al Franchi dalla squadra viola con la superiorità numerica per più di metà gara. Queste le sue parole:

"La Fiorentina? Era in dieci il Torino, a momenti non la perde. Non va proprio bene. A rischio Palladino? La classifica non è disastrosa, però bisogna capire se è benvoluto dalla dirigenza. C'è qualcosa che non torna".