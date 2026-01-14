La Gazzetta dello Sport: Un jolly per Vanoli, Viola scatenata
Una pagina sulla Fiorentina presente su La Gazzetta dello Sport.
Pagina 19
Il titolone scelto dalla ‘rosea’ è: “Un jolly per Vanoli”. E ancora: “Viola scatenata Arriva Harrison: sulle fasce si vola”. Sommario: “L'inglese del Leeds terzo colpo della Fiorentina Può giocare su entrambe le corsie: quante soluzioni”.
Dzeko via
In taglio basso: “Oggi la ripresa, Dzeko sempre in uscita”. Sommario: “Dopo due giorni liberi la squadra torna al lavoro Il bosniaco lamenta una botta al piede: andrà via, forse all'estero”.
💬 Commenti