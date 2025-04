Il terzino sinistro della Fiorentina Robin Gosens ha rilasciato un'intervista al canale sloveno Sport Tv, commentando il match fra i viola e il Celje.

"Sapevamo che il Celje è molto forte quando ha la palla e la mantiene - ha detto il tedesco - Si muovono molto bene in campo. Sapevamo che non sarebbe stato facile. La prima partita è stata molto impegnativa. Abbiamo rispettato il Celje, ci siamo preparati bene".

“Forse ci siamo piazzati troppo bassi negli ultimi trenta minuti. Non abbiamo esercitato la pressione come nel primo tempo, ma bisogna riconoscere la qualità dell'avversario. Dobbiamo essere anche abbastanza esperti e maturi da riconoscere durante la partita quando è il momento giusto per attaccare e quando è necessario concentrarsi sulla difesa. Alla fine, siamo arrivati ​​in semifinale e abbiamo meritato di vincere. Per la Fiorentina, questa è la terza volta consecutiva che raggiunge le semifinali di Conference League. È un risultato incredibile”.

Infine Gosens non si nasconde "Il sogno di tutto il club è alzare il trofeo. Siamo arrivati ​​in finale due volte, ma abbiamo perso. Vogliamo arrivare in finale e realizzare il nostro sogno".