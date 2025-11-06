Due occhi in più che guardano con interesse da lontano la Fiorentina

Questo pomeriggio, quando la Fiorentina scenderà in campo contro il Mainz per la Conference League, avrà due occhi in più pronti a seguire con attenzione la squadra e la sua prestazione: quelli di Paolo Vanoli.

Allenatore in pectore

Al di là di tutto, anche delle ombre del passato che ancora persistono, è lui l'allenatore in pectore viola ed è normale che voglia capire meglio quello che potrebbe già andare e quello su cui c'è ancora molto da lavorare.

Tutto da ricostruire

Vanoli sa benissimo che c'è da ricostruire una squadra che nelle prime dieci giornate di campionato non è riuscita mai a vincere e si trova all'ultimo posto della classifica in Serie A. Presto toccherà a lui mettersi in marcia per ribaltare le sorti di questa stagione.