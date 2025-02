Trevisani a botta sicura: "Il disastro di Firenze è solo un episodio, domani l'Inter parte favoritissima"

Riccardo Trevisani, telecronista e giornalista sportivo, ha parlato a SportMediaset del testa a testa per lo scudetto fra Inter e Napoli che, a sua detta, passerà tanto anche dalla sfida di domani sera tra i nerazzurri e la Fiorentina.

“Chi vedo favorita per lo scudetto? Ti dico 55% Napoli e 45% Inter. Conte non ha le coppe, deve solo pensare al campionato e quindi lo metto favorito, ma occhio all'Inter. Il disastro di Firenze è chiaramente un episodio per gli uomini di Inzaghi, che hanno sempre saputo reagire dopo le batoste e credo che stavolta non sarà un'eccezione. Domani i favoriti sono sicuramente i nerazzurri”