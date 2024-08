La Roma non smette di rinforzarsi e punta un vecchio obiettivo della Fiorentina per l'attacco

Nella fantomatica ricerca di un nuovo esterno da regalare a Vincenzo Italiano, nelle scorse sessioni di mercato, era emerso anche il nome di Jeremie Boga. Alla fine non fu Fiorentina per l'allora giocatore del Sassuolo, che scelse prima l'Atalanta e poi il Nizza.

Ritorno in Italia

Adesso però Boga potrebbe tornare in Serie A, dove lo vuole una delle papabili concorrenti della Fiorentina per l'Europa. Si tratta della Roma che, secondo Sky Sport, sta trattando con il Nizza per trovare un'intesa sul prezzo. L'agente Fali Ramadani è in contatto con la società francese, mentre Boga ha già dato l'ok al trasferimento nella capitale.