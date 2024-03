Rivoluzione dirigenti in Serie A? Marotta annuncia: "Lascio l'Inter"

Dopo che la Fiorentina e tutto il mondo del calcio è stato costretto a salutare Joe Barone, compianto ex dg viola, un'altra figura di spicco è pronta a lasciare la Serie A. Barone, purtroppo, ci ha lasciato troppo presto, ma c'è un altro dirigente che ha annunciato oggi il proprio addio al calcio italiano.

“Lascerò l'Inter alla naturale conclusione del contratto”

"Fra due anni, quando terminerà il mio contratto con l’Inter, mi occuperò solo dei giovani". L'ad nerazzurro Beppe Marotta ha annunciato il suo futuro a Varese in una conferenza stampa sul tema della sostenibilità nelle società sportive. Marotta ha un contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2027.

La futura occupazione dell'ex Juve

"Il settore giovanile è il patrimonio più grande di una società, soprattutto dal punto di vista umano - ha aggiunto - Sono sempre più convinto che far pagare lo sport ai giovani sia sbagliato: dovrebbe essere gratuito, perché così si riuscirebbero a coinvolgere anche le famiglie povere, quelle in cui si nascondono i campioni, come accadeva una volta".