VIDEO - Lo scambio di maglie tra Pio Esposito e Dzeko. E il giovane ringrazia il centravanti della Fiorentina

Inter-Fiorentina 3-0 è stata l'ennesima batosta di questo inizio di stagione per la squadra di Stefano Pioli, che non è riuscita a reagire dopo il vantaggio nerazzurro. Tra i protagonisti della serata (principalmente non per fattori di campo), per la prima volta dal suo addio in nerazzurro, Edin Dzeko ha potuto riabbracciare San Siro e salutare il suo vecchio pubblico.

Dzeko ha potuto riabbracciare San Siro

Tra gli attuali giocatori dell'Inter, Pio Esposito nel pre-gara aveva confessato la sua ammirazione per il centravanti della Fiorentina. Tanto che alla fine del match, Dzeko ha scambiato la maglia con lui. E il classe 2005 lo ringrazia pubblicamente su Instagram.

Pio Esposito scambia la maglia e ringrazia

Di seguito, il video dello scambio di divise e i ringraziamenti di Pio Esposito: