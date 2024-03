La scuola zemaniana contro quella gasperiniana: l'incrocio tra Juric e Italiano con una sliding door che poteva cambiare tutto

Gli incroci tra Ivan Juric e Vincenzo Italiano, ma soprattutto quelli tra il croato e la Fiorentina, hanno una sliding door ben precisa alle spalle, risalente al 2020. In quell'estate infatti l'ex tecnico del Verona sembrava il favorito a subentrare a Iachini, prima della conferma a sorpresa da parte di Commisso. E chissà come sarebbero andate le cose, visto il carattere fumantino di Juric, tutto fuorché aziendalista in sala stampa, al cospetto di una società che predilige e impone l'allineamento, come quella viola.

Repubblica sottolinea anche lo scontro tra scuole, quella ‘zemaniana' a cui si ispira Italiano e quella ‘gasperiniana’ a cui non poteva che far riferimento Juric, da ex giocatore ed ex assistente proprio di Gasperini.