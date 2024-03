Gallo, c'è lavoro extra da fare per 'colpa' di un tuo vecchio tifoso: la serata alla Marcos Alonso di Belotti

L'avversario principale con cui si scontrerà stasera Andrea Belotti sarà Buongiorno, centrale torinese, torinista, granata a tutti gli effetti, al rientro dopo un problema alla spalla. Il classe '99 è stato tifoso proprio del Gallo ai suoi primi albori, quando era ancora nel vivaio granata, per poi diventarne compagno di squadra.

Per l'attaccante della Fiorentina invece si profila una serata complicata, sia in campo dove il Toro ha ritrovato appunto il suo riferimento principale, che fuori, visto il ritorno da ex. L'addio si consumò a parametro zero, senza troppe spiegazioni o saluti: per questo serviranno un po' di tappi per le orecchie, un po' come capitò allo sciagurato Marcos Alonso, reo di aver emulato il gesto del torero sotto la Curva Maratona, qualche anno fa.