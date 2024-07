Forte inserimento della Fiorentina su una quasi cessione del Lecce. Rennes beffato?

La Fiorentina ci prova in extremis per Marin Pongracic? Il Lecce ha firmato le carte con il Rennes: il club francese aspetta il calciatore croato, atteso dopodomani per poter effettuare le visite mediche.

Attenzione alla pista croata

Nel frattempo, però, si è inserita la Fiorentina - riderisce Gianluca Di Marzio - che spera di convincerlo a vestire la maglia viola (perché la stessa dirigenza gigliata è convinto che il croato voglia rimanere in Italia).

Il post Milenkovic?

Fino a poche ore fa il DS Massara del Rennes ha parlato in videoconferenza con il giocatore che si è detto convinto a raggiungere Rennes. Ora, resta da capire se Pongracic deciderà di rispettare l'accordo con il Rennes oppure sceglierà di rimanere in Italia. Domani invece sarà definita la cessione di Milenkovic al Nottingham Forest per 12 milioni.