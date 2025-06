Cosa aveva detto Badelj a fine campionato? L'addio al Genoa e un'intenzione ancora non chiara sul futuro

Il nome di Milan Badelj è rimbalzato in ottica Fiorentina ma stavolta non più come regista, bensì eventualmente da spalla di Pioli. Il croato a Firenze ci è già tornato da calciatore: per entrambi insomma si tratterebbe della terza avventura in viola. Il ruolo vacante è quello del club manager ma per la verità, Badelj è tutt'ora calciatore, nonostante abbia salutato il Genoa. A fine campionato aveva affermato infatti di voler tornare in Croazia ma di non aver ancora deciso in merito al ritiro: non c'era ancora in ballo niente di quanto accaduto poi nelle ore successive a Firenze.