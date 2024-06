Buso: "Nelle finali alla Fiorentina è sempre mancato un attaccante. Retegui? Non vale 30 milioni, ma ha più cattiveria di Pinamonti"

Renato Buso, ex viola, ha parlato su Radio Bruno Toscana della Fiorentina che nascerà di Palladino, indecisa su quale attaccante puntare per la prossima stagione: “Nelle finali che ha perso, alla Fiorentina è mancato un attaccante che segna. Ma con 15-16 milioni non si prendono garanzie sul mercato. Mi auguro però che esploda Beltran, anche se si tratta di una seconda punta. A quel tipo di giocatore, andrebbe affiancato un Lukaku…”.

Retegui?

“30 milioni sono veramente eccessivi. Non voglio pensare quanto potevano costare i giocatori che c'erano ai miei tempi. A me intriga più Retegui di Pinamonti, perché ha sicuramente più cattiveria”.

Infine su Vlahovic…

"Ha avuto qualche problema quest'anno, ma comunque va sempre in doppia cifra. Gli manca però un po' di serenità e la capacità di stare tranquillo dentro la partita".