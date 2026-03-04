Bruno: "Questa Fiorentina è chiaramente sotto il livello della sua storia. Ci sarà da soffrire fino a maggio"

La crisi della Fiorentina analizzata da un ex viola come Pasquale Bruno.

“Un problema di qualità”

L'ex difensore, interpellato dal Corriere Fiorentino, ha detto in merito: “È un problema di qualità e questa Fiorentina è chiaramente sotto il livello della sua storia. Mentre guardavo il naufragio di Udine pensavo alla squadra in cui giocai in serie B, quella allenata da Ranieri: oggi con quei giocatori saremmo in lotta per un posto in Europa, altro che retrocessione”.

Fino a maggio

Bruno ha poi aggiunto: “A questo punto è inutile iniziare o continuare con i processi, ero fiducioso dopo Como, ma gli ultimi minuti col Pisa e Udine mi hanno messo paura e temo che ci sarà da lottare fino a maggio”.