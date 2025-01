Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport che segue la Lazio, ha commentato al Pentasport di Radio Bruno il momento della squadra di Baroni e il loro approccio alla partita contro la Fiorentina.

“Domani partita da due squadre dall'umore completamente opposto: la Lazio ha ritrovato qualche certezza anche grazie al cammino che sta facendo in Europa. Possono essere competitivi su entrambi i fronti, e hanno anche ritrovato degli uomini che hanno smaltito infortuni. Merito anche di Baroni e della sua ottima gestione: è al debutto nelle competizioni internazionali, ma questo per lui non è stato un limite, anzi è stato un vantaggio perché ha capito meglio l'importanza dell'Europa League, rispetto a Sarri che sembrava non volesse fare queste partite: c'è anche da dire che Baroni ha una rosa decisamente più profonda e può permettersi più rotazioni"

“L'assenza di Nuno Tavares sarà l'unica deviazione dalla formazione titolare, ora Baroni punterà sui suoi uomini fidati, potrebbe subentrare la questione della stanchezza ma sono loro che danno garanzie. Gila e Rovella sono cresciuti molto, stagione straordinaria la loro ma rimane da capire quanto dureranno, visto che giocano sempre. L'intuizione estiva del doppio centravanti è stata la chiave di volta della stagione della Lazio, Dia-Castellanos coppia complementare che crea tanto e lega bene la squadra senza dare punti di riferimento: di 13 partite che hanno fatto insieme, la Lazio ne ha vinte 11”

“La Fiorentina ha tanta qualità e secondo me ha tanti giocatori di valore: Gudmundsson va aspettato, ha avuto tanti problemi, poi nel calcio capisco non sia facile avere pazienza specie a fronte di un cartellino pagato così tanto. La Fiorentina non è né quella delle 8 vittorie consecutive, né quella dei due punti in sei partite: uscirà presto da questo momento difficile. Aggiungo che Pongracic per me è un ottimo giocatore, anche Vanessa Leonardi mi ha detto che potrebbe giocare dall'inizio domani. Se non recuperi questi due investimenti importanti, ci possono sicuramente essere difficoltà”