Il doppio ex difensore di Fiorentina e Inter Michele Serena a FCInter1908 ha detto la sua opinione su alcune tematiche legate alla gara in programma stasera tra i viola e i nerazzurri: "Le due squadre arrivano a questa partita in maniera un po' diversa: l'Inter ha vinto la coppa, la Fiorentina ci arriva malconcia, con tutta onestà la davo favorita contro il Napoli e invece è venuta fuori una brutta sconfitta, anche se decisa dagli episodi, avesse segnato quel calcio di rigore avrebbe riaperto la partita".

“La Fiorentina sarà più riposata”

E prosegue: "È importante aver avuto quei 2-3 giorni in più per preparare la partita: la Fiorentina potrebbe approfittarne, ma l'Inter ha una rosa in grado di sopperire alle assenze e di recuperare agevolmente dalle fatiche".