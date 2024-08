La Nazione: Intrigo Gudmundsson Commisso ferma Gonzalez

Due pagine sulla Fiorentina stamani all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

C'è il mercato con: “Intrigo Gudmundsson Rocco stoppa Gonzalez”. Sottotitolo: “Il numero uno viola non è convinto di cedere l’argentino alla Juventus Continua l’attesa per l’islandese, il Genoa prova a ricucire lo strappo”. E poi in pagina c'è: “Il nuovo centrocampista viola sarà presentato oggi Ecco Richardson, talento nel segno di ’Sugar’”. Sottotitolo: “Visite e firma per il mediano marocchino figlio d’arte, potrebbe essere convocato già per il Parma”.

Pagina 5

La presentazione del portiere: “Ho scelto Firenze per vincere” De Gea regala sogni e certezze". Sottotitolo: “Primo giorno in viola per il portiere che ha giocato 545 partite con il Manchester: ”Volevo scoprire la serie A".