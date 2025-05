De Siervo: "Aiuteremo i tifosi verso la prossima stagione: il calendario della Serie A sarà evento pubblico. Spareggio Scudetto..."

In vista della prossima stagione, il calendario della Serie A sarà sorteggiato prestissimo rispetto al solito, il 6 giugno, in occasione del ‘Festival della Serie A’. Spiega il motivo l'ad Luigi De Siervo: “Abbiamo cercato di lavorare sulla programmazione, volevamo anticipare i tempi. Così i club e i tifosi possono organizzarsi meglio, soprattutto per le trasferte. E soprattutto quest'evento, finora, era destinato solo ai presidenti… Adesso sarà un evento pubblico verso la prossima stagione”.

Sull'ipotesi Spareggio Scudetto: “Stagione fenomenale in Serie A, c'è ancora tutto in bilico. Siamo concentrati sul futuro. Questa è una possibilità, onestamente remota ma in caso programmeremo anche quella”.