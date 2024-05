Giulini: "Il mercato minimalista di gennaio con l'acquisto di Mina ci ha dato tantissimo. Ranieri? Il contratto con lui non esiste"

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato nel post partita di Sassuolo-Cagliari, dopo la matematica salvezza raggiunta dai suoi ragazzi. Queste le sue parole, anche sul mercato di gennaio con l'arrivo dell'ex viola Mina: “Il mercato minimalista di gennaio, con Mina e Gaetano, ci ha dato tantissimo. Dopo la partita con la Lazio ci sembrava di essere ancora in una spirale negativa, è lì che c'è stata quella conferenza stampa in cui ho un po' attaccato i giocatori, richiamandoli alle loro responsabilità, e il mister ha fatto la stessa cosa, con quelle dimissioni, non so se chiamarle così, davanti alla squadra”.

E su Ranieri: “Siamo andati a cena l'altra sera e gli ho detto che con lui il contratto non esiste, finché lui avrà ancora dentro il fuoco per continuare ad allenare resterà qui”.