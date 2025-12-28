La Nazione: I fantasmi dei big

Tantissimo spazio al tracollo della Fiorentina in terra emiliana sulle pagine del QS de La Nazione, che intitola in prima pagina “Dieci e sbotto. Vergognatevi”

Pagine 2-3

“Scusate, stavamo solo scherzando” intitola in modo ironico La Nazione, che poi prosegue scrivendo: "Un'altra illusione, ritorno al passato. Questa è una sconfitta pesantissima". Il quotidiano fiorentino propone na sfilza di editoriali riguardanti la partita della Fiorentina, tra i quali quello di Ferrara dal titolo: “Il silenzio scelta vincente. Non ci resta che Paratici…”

Pagine 4-5

“Tifosi, pazienza finita. Delusi, traditi e offesi” scrive La Nazione a pagina 4 commentando la rabbia dei tifosi viola. A pagina 5 spazio al mercato: “Uno schiocco di dita, ma serve tempo” e poi “Amir e Boga, l'asse Firenze-Nizza”. Infine un approfondimento su quei calciatori un tempo trascinatori oggi dannosi: “Dodo e Kean, dove siete? I fantasmi dei due (ex) big”.