Il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha parlato a Lady Radio sul momento della Fiorentina, passando da Palladino, a Moise Kean e Fagioli e altre tematiche di casa viola.

‘Tutti gli allenatori fanno errori, Palladino ha apportato i giusti correttivi’

“Pensavamo che l’Atalanta fosse già in Champions e la Fiorentina fosse ormai fuori. Invece adesso è tornato tutto possibile. Il risultato di domenica scorsa ha confermato che la Fiorentina ha grossi pregi, ma anche le difficoltà dell’Atalanta. È stata fondamentale la vittoria dei viola coi bergamaschi, perché chi ha visto la Fiorentina ha capito che questa squadra c’è, ha entusiasmo, ci crede e che ha superato il momento difficile definitivamente. La rosa della Fiorentina mi piace molto. Credo che Fagioli sia una grande mezzala, anche se all’inizio Palladino lo aveva provato più avanti. Tutti gli allenatori compiono degli errori. Voglio pensare che Palladino abbia fatto i correttivi giusti, magari parlando di calcio con Daniele Pradè. Ad un certo punto c’erano diverse cose che non funzionavano, ora invece è un’altra cosa”.

‘Fagioli? Inspiegabile la scelta della Juventus’

“Non so chi abbia voluto con maggior forza l’acquisto di Kean, se Commisso, Pradè, Palladino. Ma averlo preso a 13 milioni più 5-6 di bonus…per me, lo dicevo dall’estate, era stato un affare. Clausola? 52 milioni non sono pochi eh. Anche Fagioli si sta confermando un affare. Poi il disastro della Juventus è nei numeri. Basti pensare che coi soldi che la Juventus ha speso per Gonzalez, che sta facendo male, la Fiorentina ci ha preso Kean e Fagioli. Chi era vicino e lo vedeva Kean mi ha sempre detto che alla Juventus sentiva poca fiducia, ha avuto tanti problemi fisici facevano giocare Vlahovic e Milik. Ma che questo ragazzo fosse forte si sapeva. Bastava dargli fiducia e che ritrovasse continuità. Su Fagioli è inspiegabile. Mi hanno detto più di qualcuno che con Motta ci siano stati dei contrasti su chi chiedeva spiegazioni. I soldi di Fagioli la Juventus li ha spesi per prendere un certo Alberto Costa… mah”.