Pioli vuole trovare l'assetto migliore per la Fiorentina. Gilardino invece aspettava solo una telefonata...

Pioli è alla spasmodica ricerca della svolta per la sua Fiorentina. Vincere e trovare l’assetto tattico più adatto alle caratteristiche della rosa.

Il tempo dei tentativi è finito per Pioli

Il tecnico ha chiarito che il tempo del rodaggio è finito e dal derby con il Pisa si aspetta risposte concrete, sia sul piano del gioco che dei risultati. La difficoltà maggiore è stata cambiare la mentalità di una squadra abituata a un calcio diverso, ma Pioli resta convinto che manchi poco per vedere i frutti del lavoro iniziato settanta giorni fa.

Il retroscena dell'estate

Gilardino dal canto suo ha sposato una sfida che sapeva essere complicata, ma allo stesso tempo affascinante. Senza dimenticare - afferma La Nazione - che per qualche settimana l’ex attaccante gigliato era entrato nel casting per sostituire il dimissionario Palladino. Ma una volta capito che per la panchina della Viola non ci sarebbe stato nulla da fare ha dato la sua parola al Pisa.