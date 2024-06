Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto tre nomi che sono legati alle mosse di mercato della Fiorentina per la prossima stagione. Il primo è Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 della Roma che i viola tengono sott'occhio. Da capire se la società gigliata adesso farà una mossa ufficiale per lui.

Due nomi invece riguardano la trequarti. Nicolò Zaniolo è un nome sempre presente nelle liste viola, nonostante la concorrenza dell'Atalanta. Il Galatasaray a breve comunicherà le modalità di cessione per un possibile affare. Un sondaggio invece la Fiorentina l'ha fatto per Mario Stroeykens, trequartista classe 2004 dell'Anderlecht. Al momento il giocatore non ha aperto al trasferimento a Firenze.