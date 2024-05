Corriere dello Sport-Stadio: Commisso vuole vincere ad Atene e arrivare in Europa League

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Ma il cuore è già là". Sottotitolo: "Italiano può blindare l'Europa prima della finale di Atene". Sommario: "L'ottavo posto in campionato garantirebbe la qualificazione alla Conference del prossimo anno: servono tre punti stasera per poi giocarsi tutto contro il Napoli".

Pagina 20

Apertura dedicata a: "Viola-Europa, piano B bastano due vittorie". Sottotitolo: “Commisso vuole vincere ad Atene e arrivare così in Europa League ma per ritentare il cammino della Conference c’è il campionato”.

Pagina 21

Spazio per: “Castro, Lopez, Ranieri e Kayode il futuro è anche in queste 4 gare”. Ovvero: “La Viola metterà in campo uomini su cui decidere Il loro impiego sarà spunto per capire il loro destino”.