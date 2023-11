Ancora il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa. L'allenatore viola è tornato sull'ultima sconfitta: “La Juve ci ha concesso tanto campo, ma l’unico sfogo che ci lasciava era fuori. Detto questo, far assaporare qualche minuto a Yerry Mina non è stato affatto male. Forse avrei potuto anche metterlo prima. Ha bisogno di lavorare e di minuti sulle gambe. Siamo in una situazione di emergenza, il suo ingresso avrebbe potuto dar mano sul gioco aereo. Non sono arrivati palloni, peccato”.

E aggiunge: “L’imprevedibilità deve arrivare sulle giocate individuali, oltre che tentare di lavorare con un’altra testa e con un altro spirito. Domani dobbiamo sfruttare questo turno e questa grande consapevolezza di essere favoriti, l’importante è non esserlo solo sulla carta. Quando siamo in fiducia, siamo completamente un’altra squadra”.

E ancora: “Ho comunque visto miglioramenti, temevamo Chiesa, Vlahovic e Milik, ma i bianconeri non sono mai ripartiti. Ho visto una squadra che in certe fasi ha fatto bene, meno sicuramente nell’area di rigore avversaria. Curva Fiesole? Grave perdita contro la Juventus, è il dodicesimo uomo in campo fisso. Ma il pensiero è andato subito a tutta quella gente che sta soffrendo. Il gesto di Biraghi lo abbiamo visto tutti, ora non vediamo l’ora di riavere i ragazzi sugli spalti”.

Su Nzola: “Si aspettava di essere più decisivo e di andare in gol con più frequenza, invece si è complicato qualcosa. Ma non deve perdere fiducia: come è successo a Beltran, basta una situazione per tornare quelli che si era in precedenza. Lo sa anche lui, questo non può essere il vero Nzola e non può fare il centravanti della Fiorentina. Conoscendolo soffre di questa situazione, ma più volte l’ho visto reagire”.