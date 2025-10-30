Massimo Orlando: “La Fiorentina non lascia tranquilli contro nessuno, dubito la svolta possa arrivare col Lecce. Mi butterei su Thiago Motta”

L’ex calciatore viola Massimo Orlando ha parlato a Toscana TV e commentando la sconfitta della Fiorentina contro l’Inter si è detto perplesso della scelta di confermare ancora Pioli al timone, facendo anche un nome del papabile futuro per la panchina gigliata.

’Fiorentina mai pericolosa’

“La Fiorentina non ha mai dato l’impressione di essere pericolosa, si è solo difesa, riuscendo a farlo nel primo tempo. Una ripartenza, una giocata che possa dare l’impressione che la Fiorentina comunque se la giochi, non arriva mai, e siamo alla nona giornata. Aspettiamo il Lecce, il Genoa? Non vorrei che si andasse troppo in là con le valutazioni sull’allenatore”.

“Pioli ai microfoni trova scuse, l’alternativa è che si presenti e dica che se ne va, ma non penso che questo lo farà. La società ci ha detto che con Pioli, ma le prossime gare come le affronti? Che clima ci sarà allo stadio? Si parla di partita da dentro fuori ormai da troppe gare ma non si sono mai visti cambiamenti: ho la sensazione che una svolta non possa arrivare dalla prossima gara col Lecce”.

‘Mi butterei su Thiago Motta’

“Perchè la squadra è andata sotto la curva ieri sera? Testa bassa e negli spogliatoi, sono botte morali che peggiorano e basta la situazione. Non cambio idea su Pioli persona se lo mandano via, ma oggi la situazione è preoccupante, anche se la classifica non è ancora così brutta. Con questa Fiorentina qui, però, non c’è da stare tranquilli con nessun avversario, chi pensa di guarire in tre giorni? Io mi butterei su Thiago Motta”.