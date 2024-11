Ancora attesa per il ritorno in Nazionale di Gudmundsson. L'infortunio costringe a rimandare la convocazione con l'Islanda

Il calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson, fuori ormai da qualche settimana per infortunio, deve fare ancora i conti con il processo in Islanda sul quale la Corte d'Appello ha presentato il proprio ricorso. Intanto, la Nazionale si vede costretta a non poterlo chiamare per i propri impegni.

Gudmundsson, ancora niente rientro in Nazionale

Durante la sosta di novembre, l'Islanda affronterà il Montenegro e il Galles, due impegni validi per la UEFA Nations League. Da poco la Federazione ha pubblicato la lista dei convocati e Albert Gudmundsson è assente, visto l'infortunio. Il numero 10 viola rimarrà a Firenze.

Ecco la lista: