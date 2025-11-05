Giani: "Se la Fiorentina è ultima, anche Firenze si sente ultima, momento drammatico. E sullo stadio..."

“Siamo di fronte a un momento drammatico per Firenze”. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, si lascia andare a questo commento sul momento della Fiorentina, intervistato da La Nazione.

Rapporto identitario

Poi aggiunge: “Questa città vive un rapporto totalmente identitario con la sua squadra. Se la Fiorentina è ultima in classifica anche Firenze si sente ultima. Per questo dico che, come istituzioni, dobbiamo essere ben vigili. Dietro la società c'è una città e la politica deve tutelarla. Certo, si deve agire con grande rispetto nei confronti del presidente Commisso e delle proprietà. Però possiamo, passo dopo passo, afficancarla nelle scelte giuste”.

Questione stadio

Sulla questione stadio: “Non guardiamo al passato. Seguiamo le nuove indicazioni della sindaca Funaro che assicura che i lavori saranno conclusi, però si deve stare dietro alle ditte e ai progettisti, dobbiamo dare la sensazione che d'ora in avanti i cantieri procederanno davvero con determinazione”.