“Fiorentina da assemblare ma di un’arrendevolezza sorprendente. Lulli notizia positiva per il calcio italiano”

A TuttoMercatoWeb.com ha parlato il direttore sportivo di lungo corso Giorgio Perinetti, ex tra le altre di Palermo, Genoa, Roma, Napoli, Siena e Avellino, che ha spaziato tra vari temi tra cui le proprie sensazioni su Roma-Fiorentina.

‘Fiorentina da assemblare, Roma impressionante’

“Ho visto una Roma impressionante. Con un Dybala incontenibile che se dovesse reggere così tutto il campionato potrebbe inserirsi nella lotta alle primissime posizioni. La Fiorentina è una squadra da assemblare, ma ha sorpreso l'arrendevolezza con cui ha ceduto alla Roma".

‘Lulli notizia positiva per il calcio italiano’

“Sono rimasto sorpreso dal giovane Lulli. Se cominciamo a mettere in campo giovani di questo livello le notizie per il calcio italiano in vista del futuro possono essere positive. In B vedo bene il Modena di Galloppa che è un tecnico di avvenire".