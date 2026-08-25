Cecchi: "Evitare processi sommari adesso. Con la Roma di ieri sera c'era poco da fare, squadra di un'altra categoria"

Il noto giornalista fiorentino Stefano Cecchi ha commentato sulle pagine de La Nazione, la netta dei viola contro la Roma.

Roma di un altro livello

“Ci aspettavamo per la premiere del campionato una Fiorentina all'insegna della buona gioventù - scrive in apertura di articolo Cecchi - Grosso ha preferito attingere all'esperienza ma probabilmente con la Roma di ieri sera c'era poco da fare a prescindere da qualsiasi stato anagrafico. Perché la squadra giallorossa è sembrata davvero di un'altra categoria”.

No ai processi prematuri

Il giornalista continua cercando di abbassare i toni della polemica: “Alcuni errori individuali sono imperdonabili a prescindere e il risultato è una mazzata terrificante. Ma aprire processi sommari già adesso sarebbe solo un modo di aggiungere altro male al dolore. Evitarlo sarebbe invece la cosa più utile per dare una mano alla Fiorentina nel suo viaggio di formazione. Riusciremo a farlo?”