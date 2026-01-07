Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio: Vanoli sceglie la continuità e lascia a sedere un top. Si rivede Gosens

Manca circa un'ora alla sfida che vedrà la Fiorentina far visita alla Lazio, e sono state diramate le formazioni ufficiali delle due squadre.

Le scelte di Vanoli

Scelta forte di Vanoli che, come detto, dà continuità all'undici sceso in campo contro la Cremonese e lascia in panchina Kean a favore di Piccoli, che giocherà accanto a Gudmundsson. Un solo cambio nella formazione iniziale, quello che vede il ritorno dal primo minuto di Gosens, che prende posto sull'out di sinistra: a destra torna Dodo, in mezzo alla difesa Comuzzo e Pongracic. Stessi interpreti anche a centrocampo, con Mandragora e Fagioli centrali e Ndour e Parisi che agiranno sulle fasce.

Le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. All.: Sarri

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Piccoli. All. Vanoli