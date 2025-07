Che succede in difesa? Moreno via, Valentini forse, Comuzzo...

La Repubblica Firenze di questa mattina fa il punto su quella che potrebbe essere la difesa viola della prossima stagione. In giornata Matias Moreno firmerà con il Levante e sarà la prima cessione del reparto arretrato della Fiorentina.

Permangono le riflessioni sulla situazione di Nicolas Valentini, che piace molto all'Hellas Verona e con i gialloblù che vorrebbero riaverlo con sé in prestito. Prima di un'ulteriore cessione, però, la società viola vuole pensarci ancora.

Infine il capitolo Pietro Comuzzo. Il difensore classe 2005 piace a diverse squadre, ma per lui non sono arrivate proposte che, comunque, per far riflettere il club gigliato dovrebbero essere oltre i 30 milioni di euro. Senza offerte Comuzzo rimane a Firenze, diventando uno dei cardini della nuova difesa di Pioli.