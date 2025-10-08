Una scomparsa che ha colpito molto Dzeko

La scomparsa di Halid Bešlić ha colpito molto un'intera nazione, ovvero la Bosnia dove era ritenuto una vera e propria leggenda della musica folk.

Dzeko rimasto colpito

La morte di Bešlić non ha lasciato indifferente l'attaccante della Fiorentina e giocatore simbolo da quelle parti, Edin Dzeko che ha dedicato un pensiero al musicista.

Il messaggio del giocatore

“L'uomo la cui voce faceva parte delle nostre vite se n'è andato. Khalid, grazie per tutte le emozioni, per le canzoni con cui siamo cresciuti, amati e addolorati. La tua voce rimarrà per sempre parte della nostra anima. Riposa in pace, leggenda, e pace alla famiglia”. Questo il messaggio scritto dal centravanti viola che in questi giorni si trova con la propria nazionale in patria.