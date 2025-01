In vista della gara di domenica sera, all'Olimpico contro la Lazio, ha parlato così l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino: “Non eravamo scarsi a settembre e non lo siamo adesso, la classifica è ancora buona e da questo momento possiamo ancora uscire. Giusto riconoscere la realtà dei fatti, ma essere distruttivi in questo momento non serve a nessuno. Non credo che dobbiamo lavorare sugli automatismi perché contro il Torino hanno funzionato, però bisogna assolutamente ridurre gli errori".

Su Folorunsho: “E' arrivato bene, è un bel jolly che può giocare in vari ruoli anche a seconda di chi ho a disposizione. Vedrò dove utilizzarlo ma sicuramente per noi è una grande risorsa. Avevamo bisogno di un profilo del genere dopo l'incidente di Bove".

Sul suo futuro: “Non mi faccio condizionare da quello che viene scritto, faccio questo lavoro da anni e so che l'allenatore è il primo a salire sul banco degli imputati quando le cose vanno male. Penso solo a tutelare i miei ragazzi e fare il loro bene”.

Sul mercato: “Il mercato invernale è difficile rispetto a quello estivo, ma so che la società è al lavoro e che ci sono delle trattative aperte per cui mi auguro che si possano chiudere il primo possibile".

Sulle ambizioni: “E' un campionato particolare, con tanti risultati spesso inaspettati. Il nostro percorso deve proseguire serenamente, poi le somme si tireranno a fine stagione. Noi dobbiamo fare il massimo per uscire da questo momento, sappiamo cosa serve per migliorare questa squadra ma il mercato è ancora aperto e non dobbiamo avere ansia di fare le cose”.

Su Biraghi: “Vediamo cosa succede da qui a fine mercato, poi prenderemo le decisioni del caso".

Su Pongracic e Richardson: “Io punto su tutti i giocatori che ho a disposizione. Ovvio che tutti vorrebbero giocare, ma ci sono gli allenamenti per dimostrare di meritarsi il posto. Però posso garantirvi che tutti i giocatori sono dentro al progetto”.

Su Kayode: “Dobbiamo solo ringraziarlo per quello che ha dato. Voleva più spazio e lo abbiamo accontentato”.

Sui fischi: “Li accettiamo e li accetteremo sempre, le critiche sono costruttive e ci devono far tirare fuori quel qualcosa in più che ci serve in questo momento”.